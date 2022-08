CorSera – Acerbi rinuncia a 2 stipendi per l’Inter. Ma i nerazzurri hanno un’altra speranza

Sono in tre in lizza per completare la difesa dell'Inter. Acerbi in pole position, ma per il pacchetto arretrato ci sono ancora Akanji e Chalobah

Andrea Della Sala

Sono in tre in lizza per completare la difesa dell'Inter. Acerbi in pole position, ma per il pacchetto arretrato di Inzaghi ci sono ancora Akanji e Chalobah.

"Simone Inzaghi aspetta ancora un difensore centrale. Se dipendesse esclusivamente da lui non ci sarebbero dubbi: la scelta ricadrebbe sulla vecchia conoscenza Francesco Acerbi, già in uscita dalla Lazio e disposto a rinunciare due mensilità pur di vestire la maglia dell’Inter. Federico Pastorello, agente del giocatore, gran tessitore delle relazioni diplomatiche fra i club, è fiducioso di concludere l’operazione in prestito con diritto di riscatto", spiega il Corriere della Sera.

"Ma Marotta e Ausilio prima di definire l’affare attendono sviluppi da Dortmund. Non è tramontata ancora la speranza di poter arrivare ad Akanji con la formula del prestito (lo svizzero con il contratto in scadenza dovrebbe però rinnovare prima il contratto con il Borussia). Ancora viva anche la pista che porta a Chalobah del Chelsea", spiega il portale del quotidiano.