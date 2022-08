Inter, svolta Acerbi? Incontro Pastorello-Lotito: trovata la formula che accontenta tutti

Akanji rimane in cima alla lista dei preferiti dell'Inter, ma rimane per ora la richiesta di 15 milioni del Dortmund, per questo il club nerazzurro sta approfondendo anche altre opzioni.

"Proprio con i biancocelesti, il difensore ha chiuso del tutto e, anche in questo caso, le parti devono trovare in fretta una via d’uscita. Oggi il suo agente, Federico Pastorello, incontrerà il presidente Claudio Lotito per verificare la possibilità di liberarsi e vestirsi di nerazzurro: il presidente laziale potrebbe accettare il prestito, magari con riscatto obbligatorio ad una cifra contenuta, e la cosa potrebbe essere gradita ai dirigenti nerazzurri. La gran parte delle loro energie nervose sono concentrate su Skriniar, ma hanno antenne dritte anche su altro", precisa il quotidiano.