"Zoccolo duro italiano? In generale quando Marotta dice una cosa sul calcio, tendo a dargli molto credito. Di calcio è quello che se ne intende di più del nostro campionato. Certamente c'è del vero in ciò che dice, avere più italiani sarebbe una cosa quantomai auspicabile. Poi bisogna trovarli nei ruoli in cui stiamo cercando, non è facile. Intanto abbiamo portato a casa Gabbia, è tornato con noi"