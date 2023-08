Lautaro: “Torniamo a Milano per migliorare ogni giorno. Portare l’Inter più alto possibile”

L'Inter ha battuto il Psg 2-1 con i gol di Esposito e Sensi e ha chiuso la tournée in Giappone, da venerdì riprenderà ad allenarsi ad Appiano Gentile. Prima del rientro in Italia, Lautaro ha commentato così il lavoro svolto in Asia:

Giunge al termine il nostro tour per il Giappone. Grazie mille per l’ affetto di questi giorni. Ci vedremo in futuro. Torniamo a Milano per continuare a lavorare con l’obbiettivo di migliorarci ogni giorno per portare l’Inter più in alto possibile.