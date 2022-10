Ag Lautaro: “In estate offerte super, ma ha voluto restare. Pensa all’Inter e al Mondiale”

L'agente di Lautaro Martinez Alejandro Camano ha parlato dell'attaccante dell'Inter e delle offerte ricevute in estate

Andrea Della Sala

Intervistato da TycSports, l'agente di Lautaro Martinez Alejandro Camano ha parlato dell'attaccante dell'Inter e delle offerte ricevute in estate:

Come vive Lautaro queste settimane prima del Mondiale?

"Ha iniziato l'anno con un progetto bellissimo: con un'Inter che è stata costruita in modo imoortante. E la verità è che vincere la Coppa del Mondo sarebbe per lui la ciliegina sulla torta".

Immagino che parli molto con lui. Dicono che l'Argentina sia una delle favorite?

"Non solo l'Argentina è una candidata, ma chi di noi conosce Lionel Scaloni sa che ha la stessa mentalità da leader che aveva quando giocava. È da un po' che non ci parlo, ma lo conosco dai tempi in Spagna e aveva già quella leadership. Il desiderio di Lautaro è la stessa degli altri. Vogliono rendere felici le persone. Vincere un Mondiale non è facile, ma la squadra è pronta a raggiungere questo grande obiettivo".

E a livello personale, come affronta le voci di club interessati come il Bayern Monaco, di cui si è parlato nei giorni scorsi?

"E' tra i primi 10 giocatori al mondo e anche se ho molte chiamate, ha due priorità entro la fine dell'anno: l'Inter e la Nazionale. È maturo, con una bella famiglia che lo accompagna, con un clima di tranquillità che è sempre importante. Si sente amato da italiani e argentini".

L'interesse del Bayern per sostituire Lewandowski è reale?

"Non mi stupirei perché, come ti dicevo, ci sono sempre delle richieste. Ma oggi Lautaro ha le cose molto chiare. Pensa all'Inter e al Mondiale. Nell'ultimo mercato ci sono state offerte con cifre impressionanti, ma capì che era meglio non cambiare".

Può lasciare l'Inter l'anno prossimo?

"In futuro può succedere di tutto. L'Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club appaiano prepotentemente sul mercato per lui, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio segni i suoi passi".

Nei giorni scorsi Beto Yaqué -il suo ex agente- ha dichiarato che Lautaro lo aveva licenziato su WhatsApp e che, quando si è recato in Italia, non si è occupato di lui. Qual'è la tua posizione?

"Cos'è successo, Lautaro e i suoi precedenti agenti lo sanno. In qualità di rappresentante, molte volte ci affezioniamo ai nostri clienti e non è una situazione facile per noi. La verità è che la situazione è stata giudicata e non si tratta di sentimenti. È qualcosa di molto grave quello che è successo. Non ha smesso di frequentarli per caso, è triste, ma saranno i giudici a decidere se l'accaduto è stato così grave da non averli frequentato. Sì, posso dirvi che sia Lautaro che la sua famiglia sono brave persone, è un ragazzo equilibrato, che pensa alla sua carriera, che non si lascia influenzare dai soldi".