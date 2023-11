Argentina, Scaloni: “Lautaro e Alvarez insieme? Contro l’Uruguay non credo”

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del gare contro Uruguay e Brasile valide per le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026. Tra i temi toccati, anche quello della convivenza tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez: "Prenderemo la decisione per quanto riguarda l'attaccante in base a ciò che crediamo sia meglio per la partita. Sappiamo già che hanno giocato insieme, ma in questa partita (contro l'Uruguay, ndr) non credo che succederà. Abbiamo deciso".