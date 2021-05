Dubbi sbagliati su Inzaghi. Mercato, ecco cosa attende Marotta e Ausilio

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: dopo l'addio di Conte è tempo di scelte dolorose. Ausilio e Marotta, estate di fuoco

Simone Inzaghi è una scelta logica, oculata, soprattutto in un momento in cui sei costretto obtorto collo a rivedere tutto. Si va avanti nel segno della continuità tecnica con un allenatore la cui filosofia di gioco non si discosta molto da quella di Antonio Conte con tutte le differenze del caso. Non condivido il pessimismo cosmico che ha avvolto l’arrivo dell’ex tecnico laziale: 1 coppa italia e 2 Supercoppe non sono poi da buttare via in una squadra che ha saputo plasmare, a cui ha saputo dare identità.