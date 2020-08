Barça, rivoluzione totale. Ma c’è la novità che non piacerà a Messi: “Bartomeu ha deciso di…”

Il Barcellona si prepara alla rivoluzione totale dopo la storica e umiliante sconfitta per 8-2 nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, a cambiare non sarà solo la guida tecnica, che vede Ronald Koeman favorito su Pochettino e Xavi per la sostituzione di Quique Setien, che verrà certamente esonerato. Ma avvicendamenti sono previsti anche in dirigenza: andranno via sia Oscar Grau, amministratore delegato blaugrana, sia Eric Abidal, segretario tecnico della società.

E Bartomeu? Il presidente del Barça, indicato come responsabile numero uno degli ultimi risultati deludenti della squadra, non ha un rapporto semplice nemmeno con Leo Messi, grande sogno di mercato dell’Inter. Molti avevano ipotizzato un prossimo passo indietro del primo dirigente blaugrana. A quanto pare, però, Bartomeu è di idee diverse. Secondo gianlucadimarzio.com, infatti, il presidente non presenterà le dimissioni, anzi. E’ ferma intenzione di Bartomeu indire elezioni anticipate per il mese di novembre, con la chiara intenzione di scegliere uomini diversi per aprire un nuovo ciclo, sempre al comando della società. Dunque, il numero uno azulgrana è pronto a rimanere in sella.

Resta da vedere, a questo punto, come la prenderà Messi, in rotta con Bartomeu e spettatore interessato della vicenda. E l’Inter spera…

(Fonte: gianlucadimarzio.com)