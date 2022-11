Inter, ansia Lukaku: preoccupazione e speranza di riaverlo al top. Data cerchiata in rosso

Finora l'attaccante non è praticamente mai stato a disposizione di Inzaghi e in casa nerazzurra sperano che non verranno presi rischi

Andrea Della Sala

L'Inter spera di riavere dal Mondiale un nuovo Lukaku. Finora l'attaccante non è praticamente mai stato a disposizione di Inzaghi e in casa nerazzurra sperano che non verranno presi rischi.

"La data cerchiata in rosso sul calendario è il primo dicembre. Per i tifosi del Belgio, logicamente. Ma anche e soprattutto per quelli dell’Inter. E non soltanto perché quel giorno Romelu Lukaku riabbraccerà l’amico Marcelo Brozovic, ma per capire se finalmente la stagione di Lukaku può avere davvero un nuovo inizio. L’attaccante belga sta continuando con lo staff della nazionale il lavoro personalizzato di recupero, per poter dare il suo contributo alla spedizione mondiale: ieri ha lavorato ancora a parte e lo farà per tutta la settimana. Niente debutto contro il Canada mercoledì e niente sfida contro il Marocco di Hakimi domenica prossima, come da programma. Il c.t. Martinez, però, spera di poter contare sul centravanti dell’Inter per l’ultima sfida del girone, quella appunto del primo dicembre contro la Croazia", riporta La Gazzetta dello Sport.

"In casa Inter c’è un filo di preoccupazione: Lukaku ha dimostrato di avere voglia e tenacia, di essere in grado di bruciare i tempi pur di ritornare in campo e sentirsi ancora protagonista. Ma l’ultima ricaduta ha fatto suonare il campanello d’allarme, anche in chiave mondiale. L’Inter spera che non ci sia di nuovo fretta, ma che Lukaku possa giocare il suo Mondiale una volta recuperato al cento per cento dal problema ai flessori. Del resto, Romelu sarà il primo acquisto di gennaio per Inzaghi: contro il Napoli, il 4, l’Inter vuole presentarsi con la Lu-La piena. Le speranze di rimonta scudetto passano necessariamente anche dai gol e dalla condizione di Lukaku", aggiunge il quotidiano.