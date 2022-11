Lukaku, futuro in bilico? “Il Chelsea è pronto a cambiare strategia. E l’Inter…”

I primi mesi della seconda esperienza all'Inter di Romelu Lukaku sono stati estremamente deludenti. E il suo futuro, per questo, è in discussione

"A giugno infatti Romelu tornerà al Chelsea, complice la scadenza del prestito annuale e oneroso all’Inter. Tante le opzioni, anche se quella che sembrava più scontata, ossia il rinnovo del prestito, ora perde quota. Inter e Chelsea avevano già discusso di un rinnovo della cessione temporanea per il 2023/24 in vista del riscatto definitivo nel 2024/25. Lui ha già espresso la chiara volontà di rimanere a Milano: ha compreso di aver commesso uno sbaglio a tornare a Londra e vuole rimediare anche a una stagione fin qui sottotono. Le intenzioni dei due club però potrebbero cambiare", conferma calciomercato.com

Chelsea, nuova strategia

Sempre il portale di mercato, però, apre ad un nuovo possibile scenario: "Il Chelsea sta facendo delle valutazioni sul suo conto e il neo proprietario Boehly ha fatto intendere di voler cambiare strategia. Ecco che quindi i Blues potrebbero far tornare Lukaku in Inghilterra e metterlo sul mercato, in modo da rientrare, almeno parzialmente, dei 115 milioni di euro spesi nell’estate del 2021. In questo caso l’Inter si sfilerebbe dalla corsa a Big Rom e concentrerebbe le sue attenzioni altrove", spiega appunto calciomercato.com.