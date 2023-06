Antonello: “Main sponsor? Speriamo per inizio stagione. Stadio? Garantisco piano alternativo”

Intervenuto a margine della presentazione "Le nuove guerre del calcio" di Marco Bellinazzo, Alessandro Antonello ha parlato ai microfoni di FcInter1908.it della questione main sponsor e non solo. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato Daniele Vitiello: "La sostenibilità oggi è fondamentale, ma deve coniugarsi con la competitività in campo e siamo alla ricerca di questi due elementi. Sullo sponsor stiamo lavorando e negoziando con degli interlocutori, il nome definitivo ad oggi non è ancora possibile farlo: ci auguriamo di poterlo avere per la partenza della nuova stagione.

Stadio? Da qui a breve siamo in attesa che la sovrintendente prenda una posizione e ci comunichi l'esistenza o meno di un vincolo: solo a valle di questa comunicazione potremo capire quali sono gli orizzonti temporali e le scelte. Col Milan esiste ancora il procedimento in essere depositato nel 2019, non ci sono comunicazioni differenti e finché non ci sono novità, proseguiremo in tal senso. Altre soluzioni? Stiamo lavorando anche ad un piano alternativo, è corretto averlo: abbiamo dei vincoli di confidenzialità e non possiamo dire nomi. Ma garantisco che stiamo lavorando su un piano alternativo qualora l'opportunità San Siro sfumasse.