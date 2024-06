Lo stadio? E' sotto gli occhi di tutti il problema in questo paese: gli impatti burocratici non aiutano gli investitori. Abbiamo presentato un progetto nel 2019 e ancora oggi siamo in una piena discussione e non abbiamo ancora visto la fine dell'iter procedurale. Siamo stati costretti ad un piano B, avere un impianto di proprietà a Rozzano: abbiamo un'esclusiva fino a gennaio. L'alternativa è quella di una possibile ristrutturazione di San Siro che Sala ha messo in mano a WeBuild, i risultati li vedremo a fine giugno. La cosa fondamentale è dare la possibilità a club come il nostro di competere a livello internazionale: senza infrastrutture è sempre più difficile, i ricavi da stadio sono troppi importanti. Ai tifosi dico che è necessario avere infrastrutture moderne per gioire in un ambiente consono per un'esperienza che oggi San Siro garantisce ma con lacune dovute agli anni.

Le tante competizioni? "Questo è un fenomeno che risale a 2-3 anni fa e che forse viene affrontato oggi in modo molto importante. È chiaro che un club di calcio debba sempre aspirare alle competizioni sportive, essere presente con l'obiettivo di vincere: questo è lo sport, e un club come il nostro deve essere presente a tutte le competizioni cercando di fare il meglio e raggiungere i più alti risultati. Poi è chiaro che l'interesse del nostro club e di tutti i club è la tutela della salute dei calciatori, quindi combinare un impegno prolungato dei calciatori con la salute fisica, e questo forse è l'aspetto che ci interessa di più tutelare. Dall'altro lato non possiamo rinunciare a competizioni che per il lustro e per l'opportunità di dare al club una visibilità a livello internazionale, sottrarsi sarebbe un po' violare la nostra identità: essere presenti su tutti i palcoscenici e cercare di ottenere risultati importanti. La salute dei giocatori è comunque una delle priorità che come club abbiamo, ed è per questo che la rosa che abbiamo costruito per vincere in Italia, è una rosa che riteniamo in grado di affrontare gli impegni che dovremo affrontare nella prossima stagione".