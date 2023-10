Antonello: “Stadio, questa l’idea dell’Inter. Dossier San Siro non ancora interrotto. Ad aprile…”

Intervenuto ai microfoni di Rainews, il CEO dell'Inter, Alessandro Antonello, è tornato a parlare della questione stadio: "Abbiamo ascoltato con favore le dichiarazioni del sindaco, sono parole ma abbiamo bisogno di atti ufficiali che vengano posti in essere in tempi certi. Chiaramente da parte dell'Inter l'idea progettuale è quella di avere un nuovo stadio a San Siro, resta il fatto che oggi siamo assolutamente interessati a proseguire sul progetto di Rozzano. Guiderà il tempo: il progetto che avrà un'esecuzione più veloce, sarà quello che verrà scelto per costruire il nuovo impianto".