Chiellini esalta Bastoni: “Fortissimo, top 5 al mondo. Se avrà anche un po’ di fortuna…”

"Alessandro Bastoni lo conosco meglio perché ho avuto modo di passare con lui gli ultimi due anni in Nazionale. Di lui ho parlato spesso e sempre bene perché lo ritengo uno dei centrali della sua età più forti in circolazione, tra i primi 5 al mondo. Deve solo continuare a lavorare e avere voglia di migliorarsi, come in un normale percorso per un giovane di 24 anni. Alla sua età non ero così forte: se avrà quella costanza mentale e un po' di fortuna con gli infortuni, sarà un giocatore su cui l'Italia potrà contare per tantissimi anni"