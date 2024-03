Infortuni, una spiacevole costante

La propensione all'infortunio di Arnautovic non è una novità legata a questa stagione, dove è già al secondo stop (il primo lo ha tenuto ai box per quasi 2 mesi, facendogli saltare 8 partite fra campionato e Champions League). Lo scorso anno, per esempio, scese in campo solamente in 23 occasioni con il Bologna in Serie A, saltando ben 14 partite per problemi fisici vari. Insomma, considerato il suo bilancio più recente e un'età in costante avanzamento, non era un azzardo ipotizzare che anche a Milano avrebbe potuto avere delle ricadute, che puntualmente sono arrivate. Un tema da prendere in considerazione anche in vista della prossima stagione, quando il suo spazio potrebbe ridursi ulteriormente con l'arrivo - praticamente certo - di un altro centravanti come Taremi.