GdS – Inter-Arnautovic, fumata bianca tra oggi e domani. Le cifre nel dettaglio

Il Bologna, che era partito da una valutazione di 15-20 milioni, ha capito che trattenere il calciatore scontento è complicato. E' corsa contro il tempo: Inzaghi freme per averlo a disposizione, con qualche allenamento nelle gambe, in occasione dell'esordio in campionato. Appena tutto sarà a posto, Arnautovic sarà in città per le visite mediche. Prima però serve il via libera del Bologna”, si legge sul sito della rosea.