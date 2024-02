"In tutte le occasioni del secondo tempo, però, di mezzo c’era lui, il centravanti inatteso chiamato nella battaglia perché il titolare aveva dovuto arrendersi a un adduttore indurito. L’infortunio di Marcus Thuram aveva fatto prevedere il peggio: se era stato così difficile centrare la porta con il francese, figurarsi senza. E, invece, le azioni pericolose di colpo sono grandinate, finendo quasi sempre sul piede austriaco: così sul tabellino di questo 1-0 c’è proprio Arna che, al di là delle conclusioni steccate, ha messo una inaspettata presenza fisica dentro al match. Nella stessa sera il numero 8 ha fatto tutto e il contrario di tutto: errori da non dormirci la notte, e però anche il sinistro sofferto della vittoria. È il gol più importante della carriera per uno che ha visto la Champions dalla tv per circa 13 anni (l’ultima rete casalinga in questa competizione l’aveva segnata col Werder il 7 dicembre 2010, 4823 giorni fa) ma, in generale, è forse la rete più preziosa di tutta questa gloriosa stagione interista: al Metropolitano sarà battaglia, ma i nerazzurri partono col muso avanti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.