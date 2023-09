Arnautovic starà fuori a lungo. Inter, no al mercato svincolati. Neanche a Gomez perché…

Arnautovic ha lasciato il Castellani di Empoli zoppicante e con la coscia fasciata. "Dovrà essere spettatore-tifoso della squadra per qualche settimana. I dirigenti hanno già stabilito che non lo sostituiranno con uno svincolato (c'è libero il Papu Gomez, che ha altre caratteristiche) perché in viale della Liberazione c'è la convinzione che la squadra sia a posto così. Concetto ribadito anche da Inzaghi che ha indicato Mkhitaryan e Klaassen come possibili alternative ai tre attaccanti rimasti", chiosa La Gazzetta.