Sky – Inter, c’è l’idea Arnautovic. Ma il piano prevede un doppio arrivo: i dettagli

Il club nerazzurro sta cercando di costruire un attacco omogeneo per Inzaghi: l'ultima pista porta al giocatore del Bologna e non solo

Anche Skysport riprende la notizia di Arnautoviccome idea per l'Inter. In queste ore sono arrivate le parole del fratello che ha parlato di un grande club interessato al giocatore del Bologna. Il calciatore ha già molta esperienza - ha spiegato Marchetti - ed interessa all'Inter, c'è già stato un primo contatto per l'attaccante. Non è ancora noto se c'è stata un'offerta per il giocatore al Bologna, ma ci sono stati dei contatti.