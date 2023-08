Il Resto del Carlino Bologna – Arnautovic, la big di cui parla l’agente è l’Inter: l’offerta è nerazzurra

«Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata, e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli». L'agente di Arnautovic, il fratello, ha parlato di un'offerta importante arrivata per il giocatore da parte di un top club e ha detto che vorrebbe che questa proposta venisse ascoltata dal Bologna.