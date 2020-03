Stampa Uk – Arsenal, addio Aubameyang: 5 possibili sostituti. Che intrecci con l’Inter

Il Sun, giornale inglese, parla dell’addio di Aubameyang all’Arsenal e dei possibili sostituti. Il mercato dei Gunners si incrocia anche con quello dell’Inter. Sia per l’interesse nei confronti dell’attaccante sia per i nomi nella lista degli obiettivi per il prossimo calciomercato. Al calciatore sono interessate anche Chelsea, Barcellona e United.

Nell’elenco fatto dal quotidiano inglese gli obiettivi del club sono: Antoine Griezmann, Odsonne Edouard, Mauro Icardi, Driens Mertens ed Oliver Giroud. Quattro su cinque sono nomi in qualche modo vicino a quello dell’Inter.

L’attaccante del Barcellona, considerato tra i migliori in circolazione, costa 100 mln. Solo i grossi club potrebbero permetterselo. Ma il quotidiano Sport di recente ha scritto che potrebbe essere inserito come contropartita in una trattativa che potrebbe portare al Barça un giocatore con caratteristiche migliori. Nessun riferimento a Lautaro, ma chissà che non prenda corpo l’idea.

Mauro Icardi sta giocando in prestito al PSG, ma è ancora un giocatore nerazzurro fino a quando non sarà riscattato. Il club parigino ha un’opzione per 70 mln. Si parla di possibile riscatto e cessione alla Juve.

Per quanto riguarda Driens Mertens si parla di contatti con il Napoli per il rinnovo del contratto. A giugno va in scadenza e il suo nome è associato al club interista da tempo.

Infine Giroud. L’attaccante del Chelsea è stato vicinissimo al trasferimento a Milano a gennaio e poi non se ne è fatto nulla. Si è tornato a parlare di lui di recente e si parla di una questione ancora aperta.

(Fonte: The Sun)