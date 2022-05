Asllani, l’Inter vuole fare in fretta: Esposito la chiave, l’Empoli fa un altro nome

Il gioiellino classe 2002 risponde alla perfezione all'identikit tracciato dai nerazzurri per il ruolo di vice Brozovic

Fabio Alampi

In attesa di affondare il colpo per Paulo Dybala, l'Inter ha ben chiara la priorità del mercato estivo: un centrocampista in grado all'occorrenza Marcelo Brozovic, autentico insostituibile della rosa nerazzurra. Il nome individuato dai vertici interisti è noto da tempo: come già anticipato da Fcinter1908, gli occhi del club si sono posati su Kristjan Asllani, gioiellino classe 2002 dell'Empoli. Un interesse concreto e confermato da La Gazzetta dello Sport. L'Inter ha scelto, l'obiettivo è ora quello di chiedere in fretta l'affare evitando pericolose aste.

Un gioiellino per Inzaghi

"L'Inter è a caccia di un vice Brozovic e ha già individuato il giocatore giusto per completare il centrocampo. Giovane, duttile, di qualità e temperamento, per andare incontro alle esigenze del club – che non può e non vuole svenarsi per una alternativa – e alle richieste di Simone Inzaghi. Mettendo insieme tutti i puntini, si delinea l'identikit e tutti gli indizi portano a Kristjan Asllani, talento classe 2002 dell'Empoli, rivelazione del girone di ritorno e autore di un gol meraviglioso proprio a San Siro contro l'Inter".

I nomi sul tavolo

"Non sarà facile convincere l'Empoli a mollare il suo gioiello, ma l'Inter sta studiando la strategia per chiudere il colpo in fretta, evitando pericolose aste. Il presidente Corsi sa bene come funziona il mercato e quanto la corte di determinate squadre possa muovere in un giocatore il desiderio e l'ambizione di confrontarsi subito in un top club. E l'Empoli non ha mai fatto barricate per i propri giocatori: al giusto prezzo, tutti sono cedibili.

L'Inter non è nella condizione di poter spendere molto ora, ma ha argomenti interessanti su cui far leva per convincere la dirigenza toscana: Pinamonti si è rilanciato a Empoli, ma tornerà in nerazzurro, così Corsi dovrà trovare un nuovo centravanti da regalare ad Andreazzoli. E l'Inter ha in casa soluzioni importanti per aggirare l'ostacolo cash: Satriano farebbe decollare velocemente l'affare ma oggi potrebbe restare a disposizione di Inzaghi, dopo aver dimostrato al Brest di essere pronto per grandi palcoscenici. Così l'Inter potrebbe inserire nell’affare Asllani il cartellino di Sebastiano Esposito. [...] Una scommessa per una scommessa, insomma. Un 2002 per un 2002, con Esposito che potrebbe esplodere definitivamente in Toscana e Asllani pronto a incantare San Siro".