Inter, Asllani: “Voglio sentirmi ancora più protagonista. Dai compagni sempre conforto”

Le parole del centrocampista: "E' stata una partita sofferta che ci porta in testa: sapevamo la Roma sarebbe stata bassa"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro la Roma, Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha parlato così del match: "E' stata una partita sofferta che ci porta in testa: sapevamo la Roma sarebbe stata bassa, siamo stati bravi tutti insieme a portarla fino in fondo e a trovare il gol. Sono contento, tutti i ragazzi mi stanno vicino: anche l'anno scorso quando non giocavo c'era sempre una parola di conforto, anche da Calhanoglu. Voglio sentirmi ancora più protagonista con il lavoro, che sicuramente ripagherà".