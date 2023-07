Attacco Inter, due nomi in cima alla lista. Scamacca in crescita. E su Correa potrebbe…

Piero Ausilio è sbarcato in Giappone. Il ds dell'Inter si unirà alla squadra, ma anche al suo vice Baccin, l’ad Antonello e il presidente Zhang. Insieme a Inzaghi - e Marotta collegato dall’Italia - verrà fatto, come sottolinea Tuttosport, un nuovo punto sul mercato dell’Inter. L'argomento principale sarà quello relativo all'attaccante. "Diversi i profili sotto esame, con due nomi in cima alla lista. Morata è il preferito di Inzaghi, ma ieri Simeone l'ha schierato titolare nel test contro un'All Star coreana: come a ribadire, Morata per l'Atletico - che lo valuta 20.5 milioni - è un titolare".