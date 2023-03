Attacco Inter, Lautaro al centro del progetto e poi viavai: lo scenario su Correa e Lukaku

Abbiamo già parlato del rinnovo di Edin Dzeko . La trattativa al momento è in stand-by e l’Inter si guarda attorno, col nome di Gianluca Scamacca che resta in cima alla lista. La Gazzetta dello Sport oggi analizza anche il futuro degli altri attaccanti nella rosa di Simone Inzaghi in chiave mercato: ecco lo scenario.

Lukaku e Correa, lo scenario

"All’Inter ci sarà un bel viavai in attacco. Oggi, infatti, soltanto Lautaro Martinez è certo di essere al centro del progetto nerazzurro. Lukaku sta provando a convincere il club quantomeno a rinnovare il prestito dal Chelsea, ma per stessa ammissione dell’a.d. Beppe Marotta, in estate tornerà a Londra, poi si vedrà. E in bilico c’è anche Joaquin Correa, che a Milano ha vissuto di fiammate estemporanee e non ha mai mostrato quella continuità di rendimento obbligatoria per giocare in un top club. Ecco perché Scamacca potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per la rivoluzione. Giovane e italiano, con tanta voglia di riscatto. Come questa Inter”, si legge.