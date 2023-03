GdS – Inter, segnale allo spogliatoio: stop trattative per i rinnovi. Cosa c’è dietro

Stop alle trattative per i rinnovi in casa Inter . È la decisione presa in queste settimane dalla dirigenza per evitare distrazioni (vedi la partita di Bologna). A svelare cosa c’è dietro la scelta è La Gazzetta dello Sport oggi:

“Non è il momento per avere distrazioni, ma quello di spingere sull’acceleratore per centrare gli obiettivi rimasti. E in questa logica di pensiero che l’Inter ha deciso di dare un segnale allo spogliatoio: stop alle trattative per i rinnovi, se ne riparlerà soltanto a fine stagione, quando saranno più chiare anche le strategie e le possibilità future. In questo senso, centrare i quarti di Champions League e ottenere la qualificazione alla prossima edizione – magari anche con un piazzamento di rilievo in campionato – fa tutta la differenza del mondo. Per il club, certo. Ma anche per quei giocatori con cui la società ha avviato nei mesi scorsi i contatti per parlare di rinnovo, ma con cui non si è ancora arrivati a dama”, si legge.