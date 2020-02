Gds – Inter, Aubameyang pista serissima: il prezzo cala. Lautaro, altro che chiacchiere

Il futuro di Lautaro Martinez tiene in apprensione l’Inter. Il rischio che sull’argentino si scateni una corsa di diversi top club europei è concreto, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, secondo cui diverse big sono entrate prepotentemente in azione.

“Non c’è solo il Barcellona, il Toro piace anche al Manchester City e i suoi agenti hanno ricevuto chiamate da entrambi i club. Sondaggi veri, non solo chiacchiere. L’Inter non può che aspettare per intavolare un’eventuale trattativa per il rinnovo: la clausola da 111 milioni ha valore nei primi 15 giorni di luglio. Ma l’attesa non può valere in assoluto, giusto guardarsi intorno”.

L’eventuale sostituto

“E nel mirino di viale della Liberazione è entrato proprio Aubameyang, che lascerà l’Arsenal la prossima estate. È in scadenza nel 2021, ha una valutazione attuale alta – 70 milioni di euro, i Gunners lo pagarono 64 nel gennaio 2018 – ma è destinata a scendere. L’Inter si era informata della situazione anche la scorsa estate, nei giorni in cui l’affare Lukaku si era maledettamente complicato. È una pista da tenere in seria considerazione“.