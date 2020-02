Capello: “Avevo ragione io su Lautaro, non gli habladores. Ha qualità simili a…”

Fabio Capello, uno degli invitati al Bifs 2020, ovvero la quarta edizione del Bilbao International Football Summit, ha parlato anche di Lautaro Martinez, grande sogno di mercato del Barcellona per l’estate.

“Mi piace molto. Lotta, corre, è bravo di testa e, soprattutto, ha una velocità d’esecuzione impressionante. Si, mi ricorda Luis Suarez, corre come lui, ha qualità simili. Mi ricordo che fino a qualche mese fa tanti miei colleghi habladores criticavano Lautaro, dicevano che sbagliava tutto, che non convertiva le occasioni che gli capitavano. Io la vedevo diversamente: pensavo che era molto bravo perché era sempre al posto giusto al momento giusto, le occasioni si possono sbagliare ma non capitano a uno per casualità. Ora sono in tanti a pensare che Lautaro sia un ottimo giocatore, io me ne ero accorto prima”.

