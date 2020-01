FCIN1908 / Eriksen, l’Inter accelera: blitz di Ausilio, il ds è volato a Londra

Piero Ausilio è volato a Londra per andare a trattare con il Tottenham il cartellino di Christian Eriksen. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, il ds nerazzurro è partito nel primo pomeriggio di oggi per l’Inghilterra. Un autentico blitz dell’Inter per cercare di accelerare la trattativa e mettere a disposizione di Conte, in tempi rapidi, il fuoriclasse danese. L’Inter rompe gli indugi quindi, Eriksen resta il primo nome sulla lista, complice lo stop del Barcellona per Vidal.

Già ieri, dopo la partita del Tottenham in FA Cup, Jose Mourinho aveva usato parole che sembravano di congedo per il danese. Ora l’Inter vuole accelerare, anche per scongiurare eventuali inserimenti. L’accordo con il giocatore è già in mano, serve l’intesa con gli Spurs, che chiedono 20 milioni di euro per liberare subito Eriksen. A Londra, insieme al ds nerazzurro, c’è anche l’agente del giocatore, Martin Schoots.