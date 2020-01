Biasin: “Eriksen è ad un passo dall’Inter, ecco le cifre dell’accordo. Fatta no ma…”

Il nome di Christian Eriksen è sempre più caldo in casa Inter: il danese è il primo obiettivo per gennaio. Secondo Fabrizio Biasin, sono sempre più concrete le possibilità di vederlo con la maglia nerazzurra.

“I nerazzurri sono a un passo da Eriksen. L’accordo con il giocatore è di 7 milioni per 4 anni, con il Tottenham si ragiona per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Non è “tutto fatto” ma non siamo neppure alla fase del “eccoci qui, parliamone”, la considerazione di Biasin su TMW.