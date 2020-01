Mourinho congeda Eriksen? “Se Christian ha deciso di andare via, allora penso che…”

Jose Mourinho, al termine della partita di Fa Cup vinta 2-1 dal Tottenham sul Middlesbrough, è tornato sull’argomento Eriksen. Il fuoriclasse danese, in odore di trasferimento all’Inter, è stato nuovamente fischiato dai suoi tifosi.

“I fischi? Christian ha giocato molto bene, è stato molto professionale. Ha fatto tutto ciò che mi aspetto da lui. Se la sua decisione è quella di andare via dal Tottenham, io penso che debba farlo a testa alta, dando tutto quello che può per la squadra, esattamente come fa. Merita il rispetto dei tifosi”, ha sentenziato Mourinho.

E ora l’Inter, che ha trovato l’accordo con il giocatore, sogna l’arrivo di Eriksen già in questo mercato di gennaio.