"Siccome la campagna acquisti nerazzurri dovrà chiudersi in attivo (non di 80 milioni come era previsto nel 2022-23, ma di 50-60), l’ideale sarebbe avere lo statunitense in prestito, ma l’Arsenal vuole monetizzare e chiede 40 milioni per poi dare l’assalto a Rice. Non sarà facile. Continuano i sondaggi in Premier per Dumfries, ma al momento niente offerte", aggiunge Gazzetta.