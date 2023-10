Ausilio: “Scelgo sempre Thuram rispetto a Lukaku, ha voluto l’Inter”. E poi stoccata al Milan

Soprannome Piero da Cinisello? Mi basterebbe Piero, ormai però dopo lo scherzo delle Iene mi riconoscono di più in giro per quello che per tutto il lavoro fatto. È stato divertente, istintivo rispondere così in quel momento, non so come mi sia uscita, è diventata un po’ un meme ho visto. Premio? Lo trovo ancora più speciale col pallone, ha caratterizzato tutta la mia vita tra calciatore e dirigente, ormai sono da 40 anni nel mondo del calcio.