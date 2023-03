Inter, derby di mercato col Milan per Balogun: ecco la valutazione che fa l’Arsenal

16 gol in 26 presenze con il Reims hanno acceso i fari su Folarin Balogun: l'attaccante, di proprietà dell'Arsenal, è finito nel mirino di Inter e Milan

Attaccante ideale

"È una prima punta di movimento, molto rapido nell'attaccare gli spazi, bravo a cucire il gioco e i suoi margini di miglioramento sono notevoli. Sarebbe l'ideale sia per il Milan, che da anni punta su giovani di qualità, sia per l'Inter, che ha bisogno di "svecchiare" la rosa. Il suo cartellino adesso è valutato 20-25 milioni, ma se da qui a fine stagione continuerà a segnare, la cifra aumenterà ancora", assicura la Rosea che conferma come l'Inter debba riflettere sugli attaccanti, ad eccezione di Lautaro, il cui futuro sarà a Milano.