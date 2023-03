Porto-Inter, per Dzeko e Lukaku un’altra staffetta. Il bosniaco è favorito, ma…

Porto-Inter, dentro o fuori, tutto in novanta. I nerazzurri arrivano alla gara di Oporto non nel migliore dei modi, ma bisogna dimenticare il campionato e concentrarsi sulla gara del Do Dragao. "Dovrà essere la notte di Edin Dzeko e Romelu Lukaku , due giganti in cerca di riscossa. E pronti alla partita doppia", sottolinea la Gazzetta dello Sport . "Da un lato, sarà un’altra notte da “una poltrona per due”, con Simone Inzaghi che terrà entrambi sul filo fino all’ultimo, per scegliere chi dovrà affiancare l’insostituibile Lautaro Martinez".

"Ma dall’altra sarà anche “un’occasione per due”, perché entrambi hanno tanto da dare a questa Inter in crisi, anche dal punto di vista personale e in ottica futura. Dzeko e Lukaku sono pronti a una nuova staffetta e se dovesse andare come all’andata, nessuno sarà più felice dell’altro. Non è una questione di chi segna o di chi gioca di più, stavolta conta solo il risultato di squadra e quel pass per i quarti da strappare tutti insieme. Edin e Romelu sono pronti alla battaglia, a garantire all’Inter quella esperienza internazionale fondamentale in partite così. Dzeko è al momento il favorito per una maglia da titolare, ma siamo sul filo".