SM – Ecco l’offerta Inter per Balogun. Alternativa? No Beto e Morata, occhio a…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Folarin Balogun resta la priorità dell'Inter per rinforzare l'attacco. I nerazzurri stanno preparando la prima offerta ufficiale all'Arsenal di circa 30 mln di euro più bonus oltre al 20% della futura rivendita in favore dei Gunners, che continuano però a chiedere di più.

Sport Mediaset riferisce come Inzaghi, che inizialmente preferiva un attaccante con più stazza, pare si stia convincendo su Balogun, tenuto conto delle alte richieste dell'Udinese per Beto - 35 mln di euro - e dell'Atletico Madrid e di Morata, lato contrattuale, per l'attaccante spagnolo. Occhio però perché - riporta sempre Sport Mediaset - riprende corpo l'idea Taremi: il Porto, che lo valuta 30 mln ma che rischia di perderlo a parametro zero tra una stagione, potrebbe abbassare le richieste nei prossimi giorni e l'Inter ci sta pensando.