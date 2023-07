Inter, summit mercato ad Appiano. Balogun in pole, sondaggio e no Arsenal al prestito

"Innanzitutto, Folarin Balogun, 22enne talento americano dell’Arsenal sul punto dell’esplosione internazionale: sarebbe la scintilla finora mancata nella macchina di Inzaghi. Un attaccante imprevedibile che strappa e dribbla: tutto ciò che avrebbe dovuto dare Correa e invece mai si è visto. L’altro pallino è Alvaro Morata, usato sicuro che conosce la Serie A in ogni stadio, abituato alle ruvidezze dei difensori italiani e già testato a certi livelli. In più, almeno dal punto di vista del ruolo, lo spagnolo 30enne può occupare lo spazio del centravanti centrale lasciato vacante da Romelu, anche se all’occorrenza può pure vestirsi da seconda punta. La coppia è in generale la preferita per assorbire lo shock Romelu, in attesa di entrare nel vivo degli affari".

"I dirigenti sfogliano la margherita sempre secondo le proprie capacità di spesa: per Lukaku avevano toccato quota 40 milioni coi bonus e non sarebbero andati oltre. Anche stavolta sarà quella l’asticella, complesso spostarla più su. Il principio vale soprattutto per Balogun per cui l’Arsenal, infatti, tiene alto il prezzo vista la concorrenza in giro per l’Europa. L’americano non sarebbe il sostituto del più fisicato Thuram, ma in partenza potrebbe essere il titolare con avanzamento di Lautaro a riferimento centrale dell’attacco. L’Arsenal ha troppa abbondanza in quelle terre e ha già deciso di privarsene a titolo definitivo. Nei primi contatti i nerazzurri hanno verificato sia il prezzo, alto, sia la possibilità di usare la formula del prestito con obbligo. Niente aperture al momento, ma i contatti continueranno visto l’innamoramento interista: in lui si vedono la duttilità che manca e margini di crescita davvero imprevedibili", aggiunge Gazzetta.