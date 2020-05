“Lautaro Martinez lascerà l’Inter solo per andare al Barcellona e coronare il sogno da ragazzino di giocare con Leo Messi. Le altre ci proveranno, piace anche al PSG, ma non credo abbiano possibilità di inserirsi. Il calciatore ha un accordo col Barcellona sull’ingaggio, ma non vuole lasciarsi male con l’Inter. Tutto dipenderà da lui”. Questo il pensiero di Alfredo Pedullà, a proposito del futuro dell’attaccante argentino nerazzurro, in collegamento con Sportitalia.