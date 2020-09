In Spagna – Barcellona senza soldi. E Messi è una sentenza sull’affare Lautaro

La decisione di Leo Messi di restare al Barcellona per un’altra stagione allontana forse definitivamente Lautaro Martinez dal Barcellona. Lo scrive Marca, secondo cui nell’anno del coronavirus e dell’inevitabile austerità, il fatto di vedere Messi un anno in più da giocatore del Barça si traduce in almeno 100 milioni di euro di spesa per le casse blaugrana.

Lo stipendio dell argentino, insieme al fatto che non entrerà nulla per una cessione che il club non ha nemmeno preso in considerazione, renderà quasi impossibile fare grandi acquisti.

Nomi come Lautaro, Wijnaldum o Depay stanno perdendo più forza che mai per il sacrificio finanziario di avere Messi per un’altra stagione. Messi resta ma sempre secondo Marca è probabile che alcuni dei suoi migliori amici vadano via. Tutti gli occhi sono ora puntati su Luis Suárez, che Koeman ha di fatto già fatto fuori e che ha un accordo con la Juventus. Arturo Vidal è un altro dei ‘fedelissimi’ della Pulce che sembra avere le ore contate, con l’Inter pronta ad accoglierlo. Gli unici che dovrebbero restare della ‘vecchia guardia’ vicina a Messi sarebbero Jordi Alba e Sergio Busquets.