Arturo Vidal si allontana sempre più da Barcellona: il centrocampista cileno, secondo quanto riporta ESPN, è stato invitato da Ronaldo Koeman ad allenarsi da solo con un fisioterapista in attesa della chiusura della trattativa per il suo trasferimento all’Inter. Un affare che appare ormai destinato alla fumata bianca, per la soddisfazione di Antonio Conte. Stesso destino per Luis Suarez, fuori dai piani del tecnico olandese e prossimo a cambiare aria (Juventus in pole).