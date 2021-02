La scommessa Barella: “Quando l’Inter ha deciso di investire su di lui una grossa somma, era…”

Focus sulle qualità del centrocampista nerazzurro e sulla sua crescita da quando è arrivato all'Inter. Rivista Undici dedica un breve approfondimento a Nicolò Barella.

"I virtuosismi di Barella si consumano in pochi centimetri, in zone cieche, tra linee laterali e difendenti quasi certi di recuperare palla, e sono elastici, sterzate e accelerazioni in spazi strettissimi, colpi da calcio di strada, a schivare il traffico. Fosse sudamericano diremmo che è una tecnica da potrero, come quella di Lautaro Martínez, un altro giocatore che non chiede né spazio né tempo in cambio delle sue giocate, anzi, preferisce non diluirle oltre l'istante. Non a caso, entrambi funzionano bene in un sistema che rende quando è al massimo dei giri: vale anche per Barella, che di impulso sa uscire palla al piede, sa cambiare gioco di prima intenzione e scaricare in maniera intelligente, anche giocando di prima", scrive Rivista Undici a proposito del centrocampista approdato all'Inter nel primo anno di Antonio Conte.