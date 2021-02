Inter, Barella ormai di classe mondiale. E un domani? “Non impossibile immaginare che…”

“Tre gol e cinque assist in questa stagione. Numeri che confermano l’evidenza: Nicolò Barella è ormai un giocatore di classe mondiale“. Apre così Repubblica il suo focus sul centrocampista classe ’97 dell’Inter, ieri per l’ennesima volta il migliore in campo. Con il suo gol da cineteca, infatti, l’ex Cagliari ha spianato la strada ai nerazzurri per la vittoria finale sulla Fiorentina: “Una mezzala completa, in grado di fare tutte le fasi di centrocampo: gran recuperatore di palloni (in Serie A pochissimi come lui), chirurgico negli inserimenti, veloce di piede e di testa. Abile nelle sovrapposizioni e nel dialogo tanto con le punte quanto con l’uomo in fascia. Nel suo caso, Hakimi”.

Capitan futuro?

E cosa succederà in futuro? Repubblica fa un’importante ipotesi: “L’impressione è che l’Inter abbia trovato in Barella molto più di un giocatore tecnicamente abile, tatticamente intelligente e pieno di grinta. Samir Handanovic, capitano dall’inizio del 2019, ha ormai quasi 36 anni. Non è impossibile immaginare che a prendere la fascia un domani possa essere proprio il giovane sardo. Molti tifosi lo vorrebbero. Tanto più che Barella in questa stagione ha più che dimezzato il numero di cartellini gialli (appena 4 da inizio campionato) segno di una crescita personale importante“.