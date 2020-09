Barella: “L’Inter sta creando qualcosa di importante. Contenti che Conte sia rimasto”

Al termine di Italia-Bosnia, Nicolò Barella, uno dei migliori in campo per gli azzurri, ha analizzato anche la sua prima stagione in maglia nerazzurra: “Con l’Inter è stata una stagione lunga, siamo pronti ad iniziarne un’altra. Qualcuno oggi era stanco, qualcuno ha ripreso proprio oggi con la Nazionale. Ho fatto un po’ più di fatica del solito, stavo discretamente bene. Non sono contento del risultato. Ci è mancato un po’ di brio nelle gambe, bisogna riprendere le misure e dispiace perché volevamo ricominciare con una vittoria“.

Conte rimane all’Inter, si sta creando qualcosa di importante?

“Penso che l’Inter sta creando qualcosa di importante, perdere la finale non è stato bello per nessuno. Noi siamo contenti che il mister sia rimasto”.

