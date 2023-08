Inter, Barella sempre più fondamentale. Via ai discorsi per il rinnovo: i tempi

"Via Handanovic, Brozovic e Lukaku, Nicolò ha acquisito ancora più gradi di leadership sul campo e nello spogliatoio. Non a caso è il nuovo vice-capitano alle spalle di Lautaro (altro giocatore che potrebbe presto discutere un rinnovo, come Dimarco: tutti in scadenza nel 2026). Anche questa volta iniziando a parlarne a settembre si potrebbe giungere a una conclusione favorevole prima della fine dell’autunno in modo da allontanare ancora una volta a distanza rassicurante il termine del contratto con un centrocampista che ormai è diventato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Europa".