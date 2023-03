Barella, la litigata con Lukaku e l’intervento di Inzaghi: così Nicolò è ripartito

"Peraltro, qualcosa di simile era accaduto anche a settembre. Dopo il primo derby con il Milan, l’unico perso dall’Inter, in stagione, durante il quale il centrocampista aveva probabilmente esagerato con le sbracciate e le lamentele, è rimasto in panchina nel debutto in Champions con il Bayern. Dopo quell’esclusione, non solo Barella ha corretto il suo atteggiamento, ma è tornato rapidamente a dare il meglio in campo. Insomma, quello di qualche settimana fa, è stato una sorta di dejà-vu. E la sensazione è che, anche stavolta, sia stato decisivo l’intervento di Inzaghi".

"Già a Marassi, il tecnico piacentino aveva detto chiaramente che quanto accaduto tra Barella e Lukaku non gli era piaciuto e che non avrebbe dovuto più accadere. Simone lo ha ribadito ai diretti interessati anche nello spogliatoio della Pinetina, insistendo in particolare con il centrocampista, per fargli capire come quegli atteggiamenti non facessero il bene della squadra. Sin dal match successivo, quello con l’Udinese, si è visto subito come Barella avesse compreso il messaggio. Meglio per l’Inter, allora, perché la realtà è che l’ex Cagliari è un ingranaggio fondamentale nell’impianto di Inzaghi".