Bartomeu: “Clausola Lautaro scade? E allora scadrà. ll Barcellona non ha…”

“Se abbiamo rinunciato a Lautaro Martinez? E’ meglio parlare di questo e del mercato quando finisce la stagione. La clausola scade oggi? Allora vorrà dire che scadrà oggi. Il Barcellona non ha un calendario prefissato per le operazioni di mercato che deve fare, si faranno quando vanno fatte. In questo momento siamo concentrati per terminare bene la Liga e la Champions League”.

Con queste parole il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, intervenuto a “El Món a RAC 1”, non ha chiuso la porta alla trattativa per l’attaccante dell’Inter nonostante la clausola rescissoria scaduta oggi.

Messi e Neymar

Il numero uno del Barça ha anche definito “poco probabile” un ritorno di Neymar, “perchè la situazione di tutti i club europei è molto difficile“, e ha blindato Messi: “Ha un contratto fino al 2021 e abbiamo l’impegno di rinnovarlo – ha spiegato – E’ il miglior calciatore della storia e vogliamo tenerlo qui, per questo ho parlato con lui sabato scorso: non ho dubbi che terminerà la carriera nel Barcellona”.