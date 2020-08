Sky – Bastoni ha fatto ricredere chi aveva storto il naso. Tanti club interessati ma l’Inter…

L’Inter torna oggi al lavoro per preparare la gara con il Leverkusen. Bisognerà capire se contro i tedeschi, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte, confermerà la stessa linea difensiva che è stata impiegata nella gara contro il Getafe con Godin (Skriniar proverà a recuperare per essere a disposizione) titolare insieme a de Vrij e Bastoni. La retroguardia nerazzurra sta dando sicurezza a tutta la squadra. Nelle ultime cinque gare giocate i nerazzurri non hanno subito gol. 17 volte in questa stagione sono riusciti a completare le partite a porta inviolata.

Della difesa interista hanno parlato a Skysport e hanno sottolineato come l’intera squadra stia difendendo bene. Come Stephan De Vrij sia risultato tra i migliori della Serie A. Come Bastoni che sta migliorando tantissimo e sia riuscito a mettersi in evidenza anche dando una mano in attacco: i due gol contro gli spagnoli sono arrivati dai suoi piedi.

“È riuscito ad affermarsi nonostante qualcuno abbia storto il naso per i soldi investiti per acquistare il suo cartellino. Ma l’investimento si è rivelato vincente perché Alessandro è un giocatore che fa la differenza, anche in chiave futura vista la giovane età. Il giocatore è in questo momento incedibile nonostante ci siano diversi club interessati a prenderlo. Non ci sono margini per trattare in questo momento. I meriti vanno riconosciuti a chi lo ha preso e a chi ci sta puntando tanto, come Conte“, ha sottolineato Matteo Barzaghi, inviato a seguito dei nerazzurri.

(Fonte: SS24)