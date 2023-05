Inter-Bastoni, ci siamo! Cifre e durata, i dettagli del rinnovo di contratto

Dopo la finale di Champions League conquistata ieri sera nell'euroderby contro il Milan, i tifosi dell'Inter possono gioire ancora, questa volta una firma in arrivo: quella di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, è stato raggiunto un accordo di massima (mancano solo alcune formalità) tra la dirigenza nerazzurra e il difensore per il prolungamento di contratto fino al 2027 o al 2028. Scrive la rosea:

"Adesso di fatto la pratica è sistemata: Bastoni resterà all'Inter con un contratto fino al 2027 o addirittura fino al 2028 e inizialmente guadagnerà 5,5 milioni all'anno più bonus. Alcuni facili da raggiungere. Incrementerà il suo stipendio anno dopo anno e, tutto compreso, con il passare del tempo non andrà molto lontano dai 6,5 milioni che aveva inizialmente chiesto per rinnovare l'accordo in scadenza il 30 giugno 2024".

"Dopo aver perso Skriniar a parametro zero, Marotta, Ausilio e Baccin non hanno voluto correre il rischio di un bis con Calhanoglu e Bastoni e con entrambi sono arrivati all'accordo anticipando il mercato estivo, ovvero la penultima finestra prima che si liberassero a parametro zero. Con il turco l'intesa risale a qualche settimana fa, ma non è ancora stato vistato dalla proprietà anche perché restano da sistemare solo dei dettagli. Adesso però l'accordo è totale anche per Bastoni. Mancano gli annunci, ma i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo".