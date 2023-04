GdS – Bastoni MVP col Benfica, rinnovo sempre più urgente: la situazione

La Gazzetta dello Sport pone il focus sulla situazione contrattuale, con l'Inter che si pone l'obiettivo di evitare uno Skriniar bis: "Anche Bastoni oggi si ritiene sicuro di restare in nerazzurro e non ha intenzione di deludere i tifosi, ma le condizioni di contesto sono differenti per la società rispetto a quanto accaduto nel 2022: ai tempi Steven Zhang e la dirigenza erano già consapevoli di dover rinunciare a un big per fare cassa, mentre adesso non esiste questa fretta. Già con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League il bisogno di fare cassa si era ridotto a 25-30 milioni di euro recuperabili dai vari calciatori in prestito (non Giovanni Fabbian, su cui il club punta), ma questa cifra si assottiglierebbe ulteriormente se il prossimo mercoledì il Benfica non dovesse completare un miracoloso ribaltone. Insomma, i risultati sportivi stanno colmando la lacuna delle casse societarie", spiega la Rosea.