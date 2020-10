Inter, Bastoni: “Io un giorno capitano? Sarebbe un sogno. Darò il mio contributo sempre”

Alessandro Bastoni è il protagonista del giorno sul matchday dell’Inter, in occasione della gara contro il Parma. Il difensore nerazzurro ha rivelato: «Sono interista e pensare in futuro di poter indossare la fascia di capitano è un sogno, sarei davvero orgoglioso. Sarebbe un onore».

Il ragazzo che ha ottenuto la fiducia di Conte a suon di buone prestazioni ha anche aggiunto: «Vincere con questa maglia. Cercherò di dare il mio contribuito tutte le volte che scenderò in campo. La prima maglia che ho comprato è stata la mia. No, non è vero. La prima è stata quella di Milito, avevo 13 anni».

La pubblicazione del club interista è votata anche a far conoscere i calciatori fuori dal campo. «Se dovessi fare una vacanza tutta interista sceglierei di farla con Barella, Skriniar e Brozovic, così posso batterlo a freccette», ha confessato Bastoni. E sulle sue ultime vacanze ha detto: «Sono stato ospite di Andrea Boccelli, ha cantato ‘Vivo per lei’. È stata un’emozione incredibile: la sua musica mi tiene compagnia, alcune canzoni sono legate a momenti particolari della mia vita».

(Fonte: Match Day inter)